الخميس 19 مايو 2022
توقيت مصر 13:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

القبض على طليق «طالبة البحيرة» بعد نشر مقاطع مخلة لفضحها

بعد تحريضه عليهن.. الوزير المالديفي يحذف تغريدته عن رهف القحطاني ومروج الرحيلي

زوج«ماري مجدي» يكشف سبب ضربها بالشومة بوحشية أمام النيابة

«نجحنا في وأد الربيع العربي».. فجر السعيد تعلن إغلاق قناة «سكوب» بشكل مفاجئ

جمال الغندور: هدف الأهلي في البنك الأهلي صحيح لهذا السبب

أحمد كريمة: الخنزير والكلب ليست نجسة

وزير بالمالديف يطالب بالقبض على رهف القحطاني ومروج الرحيلي

بعد الجدل.. الريان القطري يفجر مفاجأة صادمة عن تعاقده مع «موسيماني»

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا والقنوات الناقلة

العثور على فنانة شهيرة مشنوقة في سقف غرفتها

ADS
 

زوج«ماري مجدي» يكشف سبب ضربها بالشومة بوحشية أمام النيابة

image
ماري مجدي
Native
Teads
الخميس، 19-05-2022 11:37 ص

اعترف المتهم بالتعدي على زوجته "ماري مجدي" التي تصدرت الترند بهاشتاج "انقذوا ماري مجدي"، بشومة في الشرابية، بالواقعة التي أثارث غضبا واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وأقر بالفعل أنه الشخص الذي ظهر في الفيديو الوحشي.
وبرر المتهم فعله "المروع" في التحقيقات أنه ارتكب ذلك بسبب كثرة مشاكلها وافتعالها لمواقف تتسبب فى مضايقته باستمرار.
وكشف التقرير أن المجني عليها "م.م " التي تعدى عليه زوجها بشومة في الشرابية أنها مصابة بجرح قطعي في الرأس وكدمات في أنحاء جسدها واشتباه في كسر بإحدى ذراعيها نتيجة ضرب الزوج لها.
وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء المجني عليها لسماع أقوالها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على الواقعة وكشف ملابساتها بالكامل لمعرفة سبب التعدي عليها بهذه الصورة الوحشية.
وشغل فيديو صادم يظهر ضرب رجل لزوجته بوحشية منقطعة النظير، آلاف المغردين، خلال الساعات الماضية، عقب تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب ناشطون المجلس القومي للمرأة والنائب العام بالتدخل لإنقاذ ماري مجدي ونيس، التي كادت تلقى حتفها بسبب ذلك الاعتداء، فيما تصدر هاشتاج #انقذوا_ماري_مجدي منصات التواصل، ونعتذر عن نشر الفيديو نظرا لوحشيته.
 

إقرأ ايضا

900x450_uploads,2020,11,09,bada18961b

القبض على طليق «طالبة البحيرة» بعد نشر مقاطع مخلة لفضحها

Capture

بعد تحريضه عليهن.. الوزير المالديفي يحذف تغريدته عن رهف القحطاني ومروج الرحيلي

CcD51

«نجحنا في وأد الربيع العربي».. فجر السعيد تعلن إغلاق قناة «سكوب» بشكل مفاجئ

أخبار متعلقة

Capture

«تذكر قدرة الله عليك».. فيديو يثير غضب المصريين لاعتداء مُذل على حارس أمن

image

والدة «معنفة جدة» تكشف تفاصيل صادمة: لو ابنتي تنازلت سأقتل نفسي