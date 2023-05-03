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زوج قاتلة طفلها وأكل جزء من جثته في الشرقية يخرج عن صمته

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المتهمة
الأربعاء، 03-05-2023 09:47 ص

 

خرج زوج قاتلة طفلها وأكل أجزاء من جثته بعد طهيها في الشرقية، عن صمته ليكشف تفاصيل جديدة بشأن الجريمة البشعة التي ارتكبتها زوجته.

 

وقال محمد سعد، إن زوجته حرمته من رؤيته طفله، مشيرا إلى أن زواجه استمر لمدة 3 سنوات ونصف العام فقط.

قضية خلع

وأوضح أن المشاكل الزوجية بدأت بينهما بسبب إصرار زوجته على الانتقال معه إلى منزلها الذي حصلت عليه من ميراث والدها، ورفضه الأمر، مبينا أنها رفعت عليه قضية خُلع بسبب ذلك.

رؤية طفله

وتابع أن زوجته انفصلت عنه وسكنت وحدها، ومنعت من رؤية طفله، لافتا إلى أن آخر مرة شاهد الصغير فيها كان في رمضان، وأنه علم بما حدث لابنه من أخيه بعدما اتصل به لإبلاغه بما حدث.

 

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