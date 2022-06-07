زوج قاتلة أطفالها الثلاثة يفجر مفاجأة عن زوجته

الثلاثاء، 07-06-2022
09:04 ص
خرج والد
الأطفال الثلاثة
الذيم ذبحتهم والد
تهم في الدقهلية، عن صمته مفجرًا مفاجآت عن زوجته.
وقال الأب المكلوم في تصريحات
إعلامية، :" ربنا يرحم أبنائي ويصبرنا على فراقهم .. عاشرت أم أولادي 12 سنة
ولم أر منها إلى كل خير ، كانت نعم الزوجة الصالحة ولو رأيتها تقتل
هم بعيني ما
صدقت".
وأضاف: زوجتي كانت طبيعية ولا
تعاني من أمراض نفسية ، وكانت حياتنا طبيعية ، أولادي لم يكونوا مرضى باستثناء
ابني الكبير أحمد كان يعاني من بعض التأخر في الكلام نتيجة لبعض الأمور فضلا عن
حياتنا خارج مصر والتي أثرت على طريقته في النطق .
وناشد الزوج الناس عدم الخوض في
عرض زوجته وأسرته قائلا: احنا مش قادرين نستحمل و ربنا يصبرنا على هذا الابتلاء.
و كشف محمود عليان - صديق
والد
الأطفال الثلاثة الذين ذبحتهم أمهم في مصر - عدة مفاجآت عم الحادث ولا يحيط
به من أحداث .
وقال في تدوينة عبر حسابه
بفيس بوك: − هذا الزوج هو الأستاذ/ محمد شرف مدرس يعمل بالسعودية
منذ
ما يقارب عشر سنوات أو يزيد.. كان حريصا غاية الحرص على تواجد أولاده معه طوال مدة
سفره حتى مع زيادة رسوم المرافقين لم يُرجِع أولادَه إلى مصر.
وأضاف: زوجته نزلت من السعودية
منذ ثلاثة أشهر فقط لأنها كانت حاملا وأرادت أن تضع حملها في مصر وحاول معها محمد
أن تلد في السعودية
حتى تكون تحت رعايته لكنها صممت أن تلد في مصر؛ لأن الولادة
قيصرية وتريد أن تكون بجوار أمها.
وأردف: ابنه الكبير أحمد مصاب
بمرض التوحد بدرجة متأخرة جدا حتى أنه تجاوز عشر سنوات ولم يتكلم، وبالرغم من ذلك
كان أبوه محبا له صبورا على مرضه.. ابنه الثاني عنده كذلك مرض نفسي لكن ليس بدرجة
أخيه الأكبر.
واستدرك: زوجته تحبه جدا،
وكانت تحكي ذلك لزوجات أصحابه، ومن حبها له أنه إذا نام كانت لا تتحرك في البيت
خشية أن تزعجه.. والرجل كان يقدر لها هذا وكان يشكرها على صبرها على أولاده وعلى
مرضهم.. من الظلم أن نتهم الرجل بالتخلي عن أولاده وأنه سافر وتركهم وحدهم مع أمهم
أو أن نقول رجما بالغيب: إنه كان كثير اللوم على تقصيرها في حق الأولاد.. كل هذا
لم يكن شيء منه، بل الحاصل عكسه.
واستأنف: وإنما الحاصل أن
المرأة بعد الولادة الثالثة أصيبت باضطرابات نفسية بسبب سوء تصرف ابنها المصاب
بالتوحد وفرط حركته، وشعورها بالعجز عن تحسين حالته وربما صاحب ذلك أنها اعتقدت
أنها سبب في ذلك وراثيا، فكانت واقعة الـذبـح، ومحاولة الانـتـحـار.
وأنهى كلامه قائلا: أقول هذا
ذبا عن عرض أخي الصابر الراضي بقضاء الله وقدره الشاكر لامرأته الملتمس لها العذر
بسبب حالتها النفسية بل إنه يدعو لها بالشفاء
فجزاه الله على صبره وحسن
عشرته لأهله خيرا.. قال ﷺ: (من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة).