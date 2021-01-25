زوج فنانة شهيرة يرفع دعوى قضائية عليها بتهمة ضربه

الإثنين، 25-01-2021
10:44 ص
المصريون
بعد
مشاكل وفضائح فجرتها ضد زوج
ها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف، والتي انتهت
بطلاقهما، تواجه الفنانة
والفاشينيستا الكويتية
الشهيرة على مواقع التواصل
الاجتماعي «روان بن حسين
»، قضية جديدة في بريطانيا بتهمة ضرب زوج
ها.
ورفع
المقريف دعوى قضائية ضد طليقته روان بن حسين
واتهمها بمطاردته وضرب
ه وتمزيق قميصه وذلك
في يونيو الماضي.
وقالت
محامية روان بن حسين
: ” روان
تعيش في دبي، وهي حالياً هناك مع طفلها الصغير. ومع الوضع
الحالي وإغلاق جميع ممرات السفر، قد تكون هناك صعوبة في إدخالها إلى البلاد والمثول
للمحاكمة”.
فيما
قال المدعي العام سيمون موغان: “ليس هناك ما يمنع المدعى عليها من القدوم من دبي سوى
أنها يجب عليها عزل نفسها لمدة 10 أيام، لكنني لست على علم بأي قيود معينة على السفر
من لندن إلى دبي”.
يشار
إلى أن روان بن حسين
أعلنت طلاقها من يوسف المقريف وكشفت عن أسباب صادمة أدت لذلك من
بينها أن زوج
ها كان ذو شخصية سيكوباتية نرجسية وغير مستقر نفسيًا إلى جانب خيانته لها
وتسببه في إصابتها بمرض الورم الحليمي .