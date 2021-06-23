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زوج عبلة كامل يفجر مفاجأة بشأن عودتها للتمثيل

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عبلة كامل
Native
الأربعاء، 23-06-2021 02:41 م

فجر الفنان أحمد كمال، الزوج السابق للفنانة عبلة كامل، مفاجآت حول عودةها إلى التمثيل خلال الفترة القادمة.
وأكدت كمال في تصريحات صحفية أن عبلة كامل، تقرأ حالياً عدّة سيناريوهات، لأكثر من مسلسل، لكنّها لم تستقر بعد على أي عمل، وأنها فور إستقرارها وتوقيعها على عمل معيّن، ستعلم الجمهور.
وكانت عبلة كامل قد تصدّرت محرّكات البحث خلال الأشهر الماضية، بعد إنتشار شائعة تدّعي إصابتها بمرض السرطان منذ ثلاث سنوات، فنفى أحمد كمال هذه الأخبار، وأكد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: "الفنانة عبله كامل بصحة جيدة، وما تردّد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".
 

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