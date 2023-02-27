الإثنين 27 فبراير 2023
توقيت مصر 21:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عميد معهد القلب يفجر مفاجأة عن علاقة الزواج بأمراض القلب

بعد حبسه.. حكم قضائي جديد لصالح مرتضى منصور بالحبس والغرامة

تركيا تعلن تفاصيل زيارة سامح شكري لمناطق الزلزال

الحمامات فيها كاميرات.. رنا سماحة ترد على التجاوزات الأخلاقية في ستار أكاديمي

أول تعليق من حلا شيحة على طلاقها من معز مسعود: أكيد هتكلم

ثبات الدولار وانخفاض عملات أخرى.. سعر العملات اليوم في البنوك المصرية

زوج عارضة أزياء شهيرة يقطعها لأشلاء ويضعها في الثلاجة

"عيناه تلمعان".. رئيس دولة يثير الجدل بنشر صورة "جن" أعلى شجرة

قس أمريكي شهير يعتنق الإسلام بعد 14 عامًا سخّرها في محاربته

مفاجأة حول مصير أمير مرتضى منصور في الزمالك

ADS
 

زوج عارضة أزياء شهيرة يقطعها لأشلاء ويضعها في الثلاجة

202007100351155115
ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 27-02-2023 11:56 ص

 

 

بعد أيام من اختفاء عارضة الأزياء آبي تشوي ألقت الشرطة في هونغ كونغ القبض على زوجها السابق وعائلته بعد العثور على أشلاء من جسدها -أرجلها- في الثلاجة.

 

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على أليكس كوونغ، الزوج السابق لآبي تشوي، على رصيف تونج تشونج للتنمية، بعدما توافرت معلومات عن تخطيطه للفرار باستخدام زورق سريع، وذلك بعد ساعات من القبض على والديه وشقيقه.

 

وأشارت الشرطة إلى أنها عثرت بحوزة المتهم على 500 ألف دولار هونغ كونغ والعديد من الساعات الفاخرة التي تبلغ قيمتها نحو 4 ملايين دولار هونغ كونغ.

 

ولفتت إلى أن كوونغ، 28 عامًا، اشتكى بعد القبض عليه من الشعور بتوعك، وتم نقله إلى المستشفى.

 

وقالت الشرطة إن السلطات تعتقد أن عارضة الأزياء، البالغة من العمر 28 عاما، لديها نزاعات مالية تتعلق بعشرات الملايين من الدولارات مع زوجها السابق وعائلته.

 

وأشارت الشرطة إلى أنه بعد اقتحام منزل استأجره والد كوونغ للضحية اكتشفت قدمين لامرأة في الثلاجة، بالإضافة إلى بطاقة هوية الضحية وبطاقات الائتمان وأشياء أخرى في المنزل.

 

كما عثرت الشرطة على الأدوات التي تستخدم في تقطيع أوصال الجثث البشرية، بما في ذلك مطاحن اللحوم، ومناشير، ومعاطف المطر الطويلة، والقفازات، والأقنعة، وغيرها، ووجدت أنسجة بشرية في أواني الحساء، لكنها لم تتمكن من تحديد رأس الضحية أو جذعها أو يديها في مكان الحادث.

 

ونوهت الشرطة بأن والد زوجها السابق استأجر المنزل قبل أسابيع قليلة فقط من وقوع الجريمة.



 

إقرأ ايضا

gfdxszxdfghjhgtrfedwhgfrdesw

عميد معهد القلب يفجر مفاجأة عن علاقة الزواج بأمراض القلب

elaosboa32974

بعد حبسه.. حكم قضائي جديد لصالح مرتضى منصور بالحبس والغرامة

63fc6cc2423604303f5bc65a

تركيا تعلن تفاصيل زيارة سامح شكري لمناطق الزلزال

أخبار متعلقة

تنزيل

القبض على البلوجر عسل حسام بتهمة نشر محتوى هابط