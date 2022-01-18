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زوج سميرة أحمد ينشر صورتها بعد أنباء عن وفاتها.. شاهد كيف أصبحت

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سميرة أحمد
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الثلاثاء، 18-01-2022 09:22 ص
نشر المنتج صفوت غطاس زوج الفنانة سميرة أحمد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لأحدث ظهور لزوجته الفنانة لينفي بها شائعات أثيرت حول وفاةها.
ونشر صفوت غطاس أحدث صورة لسميرة أحمد خلال تواجدها في أحد الأندية الرياضية، وعلق قائلًا: “النهاردة في نادي الجزيرة.. علشان الأخبار البايخة اللي تداولت على الفيس من حسابات مزورة بتدعي إن سميرة أحمد مش بخير.. ودا غلط تماما.. الحمد لله هي بخير وبصحة جيدة.. وربنا يديها طول العمر ودوام الصحة”.
كما نشر صورة لسميرة مع ابنتها جليلة، ونقل تصريحات على لسان جليلة والتي نفت خلالها تصريحها لأي وسيلة إعلامية عن إجراء والدتها عملية جراحية.


 

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