زوجت نفسها بدون مأذون.. نقيب المأذونين يكشف مفاجأة عن صحة زواج بلوجر شهير وعروسته

الخميس، 15-09-2022
10:15 ص
أثارت عروس
البلوجر
أحمد إبراهيم، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في
حفل عقد قرانها، حيث قامت بعقد القران
بدلًا من المأذون، وقامت بالرقص بمنديل عقد القران، وأثارت صورها إعجاب وتساؤل
الكثير من رواد "فيسبوك"، عما بدر منها خلال طريقة عقد القران التي
فاجأت الجميع.
من جانبه قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن قيام زينة أشرف، زوجة
البلوجر
أحمد إبراهيم، بعقد قرانها وإتمام عملية الإشهار في الفيديو المتدوال،
سليم شرعًا؛ لأن عقد النكاح عبارة عن طلب ثم الإيجاب ثم القبول؛ لكنه غير مقبول
مجتمعيًّا .
وأضاف عامر، أنه مهما كان شخص الملقن لبنود عقد الزواج؛ فهو سليم وليس فيه
من الحرمانية شيء، لكنه مخالف للعادات والتقاليد والعرف .
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