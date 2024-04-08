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زوجتي ما زالت عذراء بعد شهرين من الزواج!

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الإثنين، 08-04-2024 12:53 م

تقدم "علي. م"، 34 سنة ، صاحب محلات خردة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته للضرر، مبرراً طلبه: "طلعت صغيرة على الجواز ومش عايزه تديني حقي الشرعي".
يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 2301 لسنة 2022: تزوجت من " نجلاء. م"، 28 سنة، زواجًا تقليديًا بعد ترشيحها من الأهل، بعدها وافقت عليها وفضلت الزواج مباشرة دون فترة خطبة، لتيسير الأمور وعدم الانتظار.
يضيف "علي": "انتظرت شهرين أحاول مع زوجتي كي تتأقلم على حياة الزوجية، لكنها كانت تتهرب بكل الطرق، "مراتى مازالت عذراء وتمنعني من الاقتراب منها نهائياً".
يكمل الزوج حديثه: "عدد من الأقارب والأهل تدخلوا لإصلاح الأمر لكن زوجتي تفضل الجلوس بغرفة منفردة داخل المنزل "مش عايزة تديني حقي الشرعي وبتقولي عيب".
يضيف: بعد محاولات فاشلة قرارت الانفصال عنها بكل الطرق لكنها تفر هاربة وتفتعل الخلافات عند المأذون ولا تريد الطلاق وظل الوضع أشهر عدة حتى جعلتني أفكر في اللجوء إلى محاكم الأسرة للتخلص منها.
يختم علي كلامه: بعد فترة لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس وأقمت دعوى قضائية ضدها للتخلص منها، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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