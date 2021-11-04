زوجتي تطلب 50 جنيه في كل لقاء حميمي معها.. هل يجوز؟

الخميس، 04-11-2021
10:55 ص
أجاب الداعية الشيخ مبروك عطيه ، على سؤال أحد المتابعين
، حيث قال السائل: زوجة
ي لا ترضى بمعاشرتي إلا بعد أن أدفع لها خمسين جنيها فهل هذا
يرضي الله؟ .
وقال مبروك عطيه ، "إذا أجابك شيخ صغير كان قال لك لا
يجوز ، لكن أنا اقول لك اعتبر طلبها للمال من باب المُداعبة " .
وتابع ، "زوجة
ك لو حكيمة وعاقلة وأنت بخيل ، فهى تلجأ
لهذا الطلب أثناء إشباع رغبتك ، لكي تأخذ منك المال" ، مٌضيفاً ، " أنما
في حال كان الزوج ليس بخيل ويعطي زوجة
ه مال يكفي لحاجتها فإن زوجة
ه لا يجوز لها طلب
المال مقابل معاشرته " .