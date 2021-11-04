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زوجتي تطلب 50 جنيه في كل لقاء حميمي معها.. هل يجوز؟

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زوجتي تطلب 50 جنيه في كل لقاء حميمي معها.. هل يجوز؟

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Native
الخميس، 04-11-2021 10:55 ص

أجاب الداعية الشيخ مبروك عطيه ، على سؤال أحد المتابعين ، حيث قال السائل: زوجةي لا ترضى بمعاشرتي إلا بعد أن أدفع لها خمسين جنيها فهل هذا يرضي الله؟ .
وقال مبروك عطيه ، "إذا أجابك شيخ صغير كان قال لك لا يجوز ، لكن أنا اقول لك اعتبر طلبها للمال من باب المُداعبة " .
وتابع ، "زوجةك لو حكيمة وعاقلة وأنت بخيل ، فهى تلجأ لهذا الطلب أثناء إشباع رغبتك ، لكي تأخذ منك المال" ، مٌضيفاً ، " أنما في حال كان الزوج ليس بخيل ويعطي زوجةه مال يكفي لحاجتها فإن زوجةه لا يجوز لها طلب المال مقابل معاشرته " .
 

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