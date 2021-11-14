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زوجتي ترفض معاشرتي إلا بعد سنة من وفاة والدها.. مبروك عطية يرد

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مبروك عطية
Native
الأحد، 14-11-2021 10:06 ص

أجاب الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه "زوجتي منذ مات أبوها ممتنعة عن معاشرتي وبتقول بعد السنوية؟".
وقال الدكتور مبروك عطية في فيديو له، إن الشرع حدد أيام الحداد على الميت بأنها ثلاثة أيام فقط ولا تزيد عن ذلك.
وأضاف الدكتور مبروك عطية، أن المرأة لا تحد على رجل إلا ثلاثة أيام فقط، ما عدا زوجها فتحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام.
وتابع: الشرع أحل للمرأة الزواج بعد وفاة زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام، فكيف لها أن تحزن وتبعتد عن زوجها لمدة عام بسبب وفاة والدها.
واستشهد مبروك عطية، بحديث النبي الذي يقول فيه "لا يحل لمؤمنة أن تحتد على ميت فوق ثلاث"، مناشدا المرأة بعد مرور ثلاثة أيام من يوم الوفاة أن تعاشر زوجها وتضع العطر له وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

 

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