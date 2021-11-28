الأحد 28 نوفمبر 2021
توقيت مصر 21:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بأمر ملكي.. السعودية تعلن تمديد الإقامات والتأشيرات مجانًا

ضبط الفتاة صاحبة واقعة سرقة سيارة أمام صاحبها بالرياض وكشف جنسيتها

رسالة تركتها «فتاة الهرم» تكشف السبب الصادم للتهلص من حياتها

بيان عاجل من السعودية بمنع دخول مواطني هذه الدول أراضيها

القضاء يحسم أمر شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين نهائيًا

«زوجتي بتخوني وأنا عارف بس بحبها!».. تعرف على الرد

صورة صادمة لـ موديل روز قبل الشهرة بالحجاب وليست سعودية الأصل

لماذا طلبت أميرة الطويل الطلاق من الأمير الوليد بن طلال؟

Mbc تعلن عن المبلغ الضخم الذي حصل عليه صلاح في حواره مع عمرو أديب

فتاة تفاجئ مبروك عطية على الهواء بشأن غشاء بكارتها.. كيف رد؟

ADS
 

«زوجتي بتخوني وأنا عارف بس بحبها!».. تعرف على الرد

T15316761471a2077142426a3c35dee7e22cebb2e47image
ا
Native
Teads
الأحد، 28-11-2021 01:09 م

تلقى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤالا غريبا من سائل ويقول في سؤاله "زوجتي بتخوني وأنا عارف بس بحبها وأريد إنهاء الأزمة بدون خسارة".
ورد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، في فيديو له، إن عبارة الخيانة الزوجية ليست صحيحة لأن الذي حرم الزنا هو الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" ولذلك فهي خيانة لله تعالى وليست خيانة للزوج.
وأضاف مبروك عطية، أن ثبوت جريمة الزنا في شرع الله، هو أن يرى الرجل رجل آخر مع زوجته في غرفة النوم، ويأتي بأربعة شهود عدول ويمرر حبل بينهما حتى تثبت جريمة الزنا.
وأكد أن الشهود لابد وأن يكونوا عدول عدالة ظاهرة وباطنة ، منوها بأنه لم تثبت الجريمة في الإسلام إلا بالإقرار ، فجاء رجل اسمه ماعز للنبي أربعة أيام وأخبره بأنه زنى بامرأة خلال الأربعة أيام.
وأشار إلى أن هذه الجريمة تثبت أمام القاضي وعلى الزوج أن يذهب للمحكمة وللقاضي تقرير ما يراه مناسبا.
ونصح مبروك عطية هذا الزوج، ألا يوهم نفسه بالحب لأن الحب لا يوصل للخيانة، ونحن في عصر أصبح الحب فيه مجرد كلام.
 

إقرأ ايضا

image

ضبط الفتاة صاحبة واقعة سرقة سيارة أمام صاحبها بالرياض وكشف جنسيتها

13-03-20-131636481

رسالة تركتها «فتاة الهرم» تكشف السبب الصادم للتهلص من حياتها

download

القضاء يحسم أمر شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين نهائيًا

أخبار متعلقة

20211122192024041

فتاة تفاجئ مبروك عطية على الهواء بشأن غشاء بكارتها.. كيف رد؟

maxresdefault

تخلع زوجها:«صحيت تالت يوم زواج لقيته بيخوني»

download

زوجتي ترفض معاشرتي إلا بعد سنة من وفاة والدها.. مبروك عطية يرد

618994a54236046f683f81db

أول تعليق من مبروك عطية على فيديو اعتدائه على شاب داخل مسجد

b6c84e4d55

فيديو أثار الجدل.. مبروك عطية يعتدي على رجل داخل المسجد

wife-465x312-1

زوجتي تطلب 50 جنيه في كل لقاء حميمي معها.. هل يجوز؟