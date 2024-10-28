زوجته صورت ما حدث بينهم في غرفة النوم.. السعودية تحبس طبيبًا 15 يوماً

نشرت صحيفة عكاظ وقائع حكم من محكمة جدة الجزائية بسجن طبيب عربي 15 يوما جراء الاعتداء على زوجته، بشد شعرها ولي ذراعها وسط صراخها واستغاثتها.

وذكرت الصحيفة أن الزوجة أثبتت الواقعة لدى القاضي من خلال فيديو وثقته من غرفة نومهما بشكل خفي أثناء المشادة بينهما.

من جانبه أنكر الزوج اتهامه قائلاً :"الفيديو مفبرك، وغير صحيح، ورسائل الواتساب والسناب شات غير صحيحة، وفي الأرجح هي من أرسلتها لنفسها من هاتفي."

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة استمعت إلى ردود الطرفين، واعتبرت القرائن المقدمة ترقی لتكون بينة ودليل إثبات وتدين الزوج، وقررت سجن الزوج 15 يوماً.