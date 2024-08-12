زوجة عصام صاصا تكشف عن المبلغ الذي حصلت عليه أسرة الضحية للتنازل





كشفت "جهاد أحمد" زوجة مؤدي المهرجانات "عصام صاصا" المتهم بدهس مواطن أعلى دائري المنيب، مطلع مايو الماضي، عن مفاجأة بشأن تنازل أسرة الضحية عن القضية.

وقالت "جهاد" إن أسرة المتوفى تلقت عرضاً مالياً من المتهم قدرة ثلاث ملايين ونصف مقابل التنازل عن القضية.

و بدأت الدائرة " ٣٠" جنايات الطالبية، بمحكمة جنايات الجيزة بزينهم، أمس الأحد، انعقاد ثاني جلسات مُحاكمة مؤدي المهرجانات "عصام صاصا" في واقعة قتله خطأ مواطن أعلى الدائري، حال قيادته مركبة-سيارة -تحت تأثير جوهر مخدر.

وةصل منذ قليل عصام صاصا مطرب المهرجانات، إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، لحضور ثاني جلسات محاكمته بتهمة القتل الخطأ، وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير مخدر.

وحرص أصدقاء مطرب المهرجانات عصام في الظهور الأول له محبوسًا.

ورحلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى السجن المركزي في الجيزة، بعد إلقاء القبض عليه في دبي وترحيله إلى القاهرة، بدهمة دهس مواطن والتسبب في وفاته.

ووقع "صاصا" على أمر إحالته للجنايات بتهمة تعاطي المواد المخدرة، بعد ثبوت التهمة والتي جاءت بعد اتهامه بدهس شاب على الطريق الدائري.

اتخذت مديرية أمن الجيزة إجراءاتها حيال مطرب المهرجانات عصام صاصا، عقب القبض عليه في مطار القاهرة، قادمًا من مدينة دبي.

وتسلم ضباط مطار القاهرة الدولي، مطرب المهرجانات عصام صاصا، وسط حراسة أمنية، بعد قدومه من دولة الإمارات، ومن المقرر أن يتم ترحيله إلى قسم شرطة الطالبية، لحضوره جلسة اليوم الأحد التي تنعقد في مجمع محاكم "زينهم" بتهمة تعاطي المواد المخدرة.كانت جهات التحقيق وضعت مطرب المهرجانات عصام صاصا، المتهم بقتل سائق بالخطأ على الطريق الدائري بالجيزة من خلال دهسه بسيارته أثناء قيادة المتهم سيارته تحت تأثير المخدر، على قوائم الترقب والوصول وذلك لضبطه فور عودته من المطار.

وكان مطرب المهرجانات عصام صاصا، تم اتهامه بالقتل الخطأ من خلال قيامه بدهس سائق أعلى الطريق الدائرى بالجيزة ما أدى إلى مصرعه، وذلك أثناء قيادة المتهم سيارته تحت تأثير المخدر.