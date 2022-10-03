زوجة صيدلي حلوان الثانية تكشف مفاجآت عن رسائله لها يوم مقتله

الإثنين، 03-10-2022
03:02 م
تشغل جريمة قتل الصيدلي ولاء
الشهير بـ"صيدلي حلوان
"،
الرأي العام، مع بدء إجراءات محاكمة المتهمين.
ريم العسلي الزوجة الثانية
لولاء، المعروف باسم "صيدلي
حلوان"، كشفت عن تفاصيل خطيرة في القضية، مؤكدة أنها تلقت مكالمات غريبة يوم مقتله
ورسالة استغاثة منه.
وعثر على جثة الصيدلي على أثر سقوطه من الطابق الخامس في
منزله، وألقي القبض على زوجته ووالديها و4 آخرين وحبسهم على ذمة التحقيقات في اتهامه
بإلقائه.
وعرضت الزوجة الثانية
نص رسالة زوجها وفيها: "شوفيلي
حد من أخواتك عشان زوجتي وأهلها جايبن لي بلطجية".
وأضافت أنها تلقت مكالمة غريبة من زوجها يقول فيها
"ريم أنا هطلقك وهبعتلك القسيمة"، ثم مكالمة أخرى يقول فيها: "إديني
أبوكي عشان أقوله إني هطلقك".
في مكالمة أخيرة قال "يا ريم أنتِ طالق"، وأغلق
الهاتف بعدها مباشرة.
وقررت النيابة العامة، الخميس، حبس 7 متهمين في واقعة وفاة
الصيدلي ولاء
السيد زايد بمدينة حلوان، من بينهم زوجة الصيدلي ووالدها وشقيقاها وثلاثة
من أصدقائهما، لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، ضد المجني عليه بقصد ترويعه.