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زوجة سلطان عمان تخطف الأنظار بجمالها

عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية
عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية
 
الجمعة، 05-03-2021 07:01 ص محمد فضل
خطفت عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في إطلالة لها مؤخرًا، بدت فيها جميلة وأنيقة، وحازت على إشادة الجميع.

ونشر حساب “العائلة المالكة” في “تويتر”، والذي كتب في تعريفه أنه “صفحة تعريفية وتوثيقية للأسرة المالكة في سلطنة عمان”، صورتين جديدتين للسيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، حرم السلطان.

وظهرت زوجة السلطان، في أبهى إطلالة لها، حيث ارتدت الأخضر الداكن والذي كان منسقاً ومتناغماً مع كل تفاصيل إطلالتها بشكل أبهر كل من شاهد الصور الحديثة لها.

 

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