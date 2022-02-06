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زوجة سعد الصغير تعلن طلاقهما نهائيًا

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سعد
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الأحد، 06-02-2022 12:33 م
أعلنت الفنانة برلنتي عامر الزوجة الثانية للفنان سعد الصغير انفصالهما بعد عام من زواجهما.
ونشرت الفنانة برلنتى عامر على صفحتها الخاصة على صفحة "فيسبوك" خبر الانفصال، وقالت «بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي».
يذكر أن برلنتى عامر كانت قد كشفت عن خبر زواجها من سعد الصغير ونفت الأخبار التى كانت ترددت بأن زواجهما عرفيا، وقالت إن الزواج شرعي وعلى يد مأذون.
وكشفت برلنتي أن «سعد» هو من طلب منها إعلان زواجهما للناس قائلة «أنا بحب سعد جدا هو أحن مخلوق قابلته فى حياتي وهو اللى طلب منى أعلن زواجنا قدام الناس».
 

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