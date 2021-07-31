زوجة حمدي فتحي تخطف الأنظار بجمالها في شهر العسل

السبت، 31-07-2021
08:48 م
خطفت زوجة
حمدى فتحى لاعب النادي الاهلي،
الأنظار في أول ظهور لها مع زوجها في شهر العسل بعد أيام قليلة من زواجهما.
وشارك حمدي فتحى متابعيه عبر حسابه
الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة رفقة زوجة
ه فى احدث ظهور لهما.
وخطفت زوجة
لاعب الأهلي الأنظار
إليها ، وأشاد متابعوه بجمال زوجة
ه داعين لهما بالسعادة.
واحتفل الاثنين الماضي حمدى فتحى لاعب
النادى الأهلى بحفل زفافه فى أحد الفنادق الكبرى بحضور الجهاز الفنى للفريق بقيادة
الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى ولاعبى الفريق ومجلس الإدارة على رأسهم الكابتن محمود
الخطيب .