الأحد، 04-06-2023
02:57 ص
نسمه عبد الوهاب
قالت ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش
في مداخلة هاتفية ببرنامج "الوسط الفني" تقديم الإعلامي أحمد عبد العزيز.
وكشفت "ريم" استمرار أزمتها مع "حسن" وعن تطور الأزمة إلى جانب تأثرها بتصريحاته ضدها مؤخراً وعن محاولتها عدم الخوض بهذه الأزمة.
وأوضحت:"هاخد إجراء قانوني ضد الحاجات اللي كان بينزلها وبيقولها عني وأنا معلمتش أي حاجة".
واستكملت:" كنت بثبت حالة والصحافة هي اللي كانت بتشتغل على الموضوع مش معنى كده انك تدوس عليا وتشهر بيا قدام الناس وتقول دي عندها أمراض وتشوه سمعتي، وانتوا يا هتخلوني أعمل حاجة في نفسي يا أما هفضحه".
وتفاقمت مؤخرا الخلافات بين حسن شاكوش
مطرب المهرجانات وزوجته مما دفعها لعمل محضر له تتهمه بطردها وسرقة قيمة مؤخر الصداق الخاص به