زوجة حسن شاكوش: مش هقول السبب عشان دي أعراض.. وكنت متجوزة قبله





ردت زوجة حسن شاكوش على الأنباء بشأن طرد زوجها لها بعد علمه أنها كانت متزوجة قبله دون أن تخبره.

وأكدت أنه كان على علم بزواجها وقالت عبر صفحتها على موقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة: "أنا مصر كلها كانت عارفة إني متجوزة وعارفة ليه انفصلت بس أنت اللي حبيت تداري على الموضوع علشان البنات اللي كنت مواعدها بالجواز وقلت لهم أمي عايزة بنت تكون أول مرة تتجوز".

وكتبت في منشور أخر: "أنا لحد دلوقتي متكلمتش ولا عبت ولا قولت إيه السبب علشان دي أعراض لكن تروح تتفق مع طليقي يطلع يتكلم وأنت عارف إني رافعة عليه قواضي ومخدتش حقوقي منه لحد دلوقتي فروحت تتفق معاه عيب عليك".

واستكملت: "عيب تجيب واحد أبويا فاتحله مشروع ومعايا كل وصولات الأمانة ومع ذلك محبستوش وأنا قبل ما أتجوزك عملت كل تحاليل اللي تثبت ده ف شغل رخيص قوي يا حسن بتتحامى في واحد .. زي ده".

وأثيرت الساعات الماضية أزمة كبيرة بين شاكوش وزوجته ريم، وتبادل كل منهما الاتهامات في حق الآخر.