الإثنين 15 يناير 2024
توقيت مصر 16:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يتخطى الرقم القياسي بالسوق السواء.. وهذا السعر العادل له

فتاة تعقد قرانها داخل المؤسسة العقابية بدبي

تركيا تعتقل لاعبًا إسرائيليًا

فضيحة طبيب التجميل.. عاشر شقيقة زوجته ابنة الـ 15 عامًا عدة مرات

علاء مبارك يسخر من تصريحات رئيس الوزراء.. ماذا قال؟

زوجة تقطع زوجها 40 قطعة رفقة عشيقها في مدينة بدر

النيابة العامة عن ذابح شقيقته: أسوأ من الوحوش أنفسهم

أنا معترف .. المتهم بقضية الرشوة الكبرى يتحدث عن العشيقة

"عيب عليكم".. أحمد موسى يوجه رسالة محرجة لـ محمد صلاح

إبرهيم سعيد: أكبر خطأ لـ فيتوريا إنه شارك هذا اللاعب

زوجة تقطع زوجها 40 قطعة رفقة عشيقها في مدينة بدر

download (4)
ا
الإثنين، 15-01-2024 02:26 ص

 

كشفت الأجهزة الأمنية ، تفاصيل إقدام سيدة على قتل زوجها وتقطيع جثمانه بمساعدة عشيقها في مدينة بدر ، ثم تقديمها بلاغا باختفائه .

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمدينة بدر ، بلاغا من سيدة يفيد باختفاء زوجها وتغيبه عن المنزل لعدة أشهر وادعت أنه مريض نفسي .

 

وأكدت مصادر أن رجال المباحث عثروا على عدد من أجزاء وأشلاء الضحية ، وبالتحريات تبين أن زوجته هي التي قتلته بمساعدة ابن عم المجني عليه والذي تربطها به علاقة غير شرعية .

 

وأوضحت التحريات عن الحادثة، أن الزوجة المتهمة خدرت المجني عليه بوضع مخدر في الشاي واستدعت شخصا على علاقة بها وتعديا على الزوج بالضرب على رأسه بعصا خشبية، ففقد الوعي، ثم نقلاه إلى الحمام وقطعاه إلى 40 قطعة ووضعاه في أكياس بلاستيكية، ومن ثم إلقاء الأشلاء في صناديق القمامة.

 

وتم ضبط المتهمة وجاري البحث عن المتهم الثاني .

إقرأ ايضا

65a3e3ed42360459bc38cabb

فتاة تعقد قرانها داخل المؤسسة العقابية بدبي

download

فضيحة طبيب التجميل.. عاشر شقيقة زوجته ابنة الـ 15 عامًا عدة مرات

2023_4_23_21_55_58_710

علاء مبارك يسخر من تصريحات رئيس الوزراء.. ماذا قال؟

أخبار متعلقة

IMG-20240110-WA0012

"هقتل أخوك واتجوزك".. كيف تخلصت سيدة من زوجها لوقوعها في غرام شقيقه؟

2288372_0

مصرع وإصابة 6 أشخاص في سقوط جزء خرساني من محور الفريق كمال عامر