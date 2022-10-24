الإثنين 24 أكتوبر 2022
توقيت مصر 20:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. انضمام نجمين كبيرين في الزمالك إلى نادٍ درجة رابعة

مفاجأة.. الأستاذة الجامعية المقبوض عليها هي الفتاة التي اغتصبها شقيقها وصديقه العام الماضي

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء السوبر مع الزمالك

السجن 6 سنوات لقاتل أسرته بالكامل!

الكويت ترحل 3500 مصري وتكشف السبب

علاقة شاذة بين خمسيني وشاب عشريني تنتهي بجريمة في زراعات الواحات

إيقاف قوة أمنية بالكويت فشلت في القبض على تجار مخدرات أثناء مداهمة منزل

زوجة تفاجئ الشيخ أبوبكر بسؤال صادم عن العلاقة مع زوجها ويرد: اطلقي حالًا

فيديو مرعب.. لحظة دهس سيدة تحت عجلات لودر بالخطأ

ارتفاع جديد.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

ADS
 

زوجة تفاجئ الشيخ أبوبكر بسؤال صادم عن العلاقة مع زوجها ويرد: اطلقي حالًا

20180330173551605
الشيخ محمد أبوبكر
Native
Teads
الإثنين، 24-10-2022 11:05 ص


استغاثت زوجة بالشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، بسبب طلبات زوجها غير اللائقة منها في العلاقة الزوجية، فأرسلت السائلة إلى الشيخ وقالت،" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يا شيخ أنا جوزي طلب مني طلب غريب أوي .. وأنا مش عارفة أعمل إيه، هو يريد يجيب ست أخرى إلى بيت الزوجية ويجامعنا سويًا في وقت واحد، وأنا لسه في أول سنة جواز وحامل، وكمان عاوزني أعمل مايكروبلدنج، وعملية تجميل في مناطق من جسمي، وشفط دهون ونفخ مناطق معينة، أنا عارفة إن كل ذلك حرام.. مش عارفة اعمل إيه؟، ممكن حضرتك تنور لي طريقي؟".

فرد الداعية وقال أنا بقول لحضرتك من غير كلام، ودي نصيحة وخديها مني وأنا بكلمك كأخ، بعيدًا عن البرنامج والشيخ محمد أبو بكر، وبعيدًا عن الدين والله، اطلقي حالًا وأنتِ الفائزة، اخرجي من هذا البيت فورًا وأنت الفائزة، مؤكدًا أنه لا خير في هذا الرجل أبدا.

وأشار أبو بكر إلى شيء يسمى الإنسانية قبل الإسلام، منوها إلى أنه من الأصل لو أن الشخص متزوج من سيدتين لا يجوز له ان يجمعهما في فراش واحد، فهذا ليس من الديانة وليس من الإنسانية وليس من المروءة وليس من الأخلاق وليس من الرجولة.

وأضاف الداعية عبر برنامجه،" إني قريب"، المذاع عبر فضائية" النهار"، أنه في واقع السؤال ان الرجل يريد ان يحضر سيدة أخرى إلى بيت الزوجية ويجامعهما سويًا في وقت واحد، ولم تقل زوجته الثانية فهذا مما يوحي أن السؤال بأن الرجل يريد أن يحضر سيدة في الحرام، مشيرًا بقول بالله عليكم أمة تنتظر نصرة من ربنا ورفع الغلاء يبقي هذه أسئلتها.

وأكد أبو بكر أن أي عمليات تجميل يميل إلي الابتعاد عنها مطلقًا، ولكن إذا اختلط أي نوع صبغ بالدم فهو حرام، مؤكدًا أن كثيرل من مراكز التجميل يكذب ويدلس على الناس.

ونصح الداعية هذا الزوج بأن يعود إلى الله وأن يرجع إلى نفسه لكي يكون رجلا.
 

إقرأ ايضا

Capture

مفاجأة.. الأستاذة الجامعية المقبوض عليها هي الفتاة التي اغتصبها شقيقها وصديقه العام الماضي

قاضي-أردني-يقتل-أسرته-رميًا-بالرصاص_1663948502-b

السجن 6 سنوات لقاتل أسرته بالكامل!

2022_9_1_23_48_41_778

الكويت ترحل 3500 مصري وتكشف السبب

أخبار متعلقة

image

فعل الكثير لردها.. ياسمين صبري تعود لـ أحمد أبوهشيمة بعد 4 شهور من الطلاق