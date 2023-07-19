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زوجة تطلب الخلع: زوجي بيخوني ولما ضبطته رمى الهاتف في الصرف الصحي

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محكمة الأسرة
الأربعاء، 19-07-2023 10:05 ص

تقدمت "عبير. م" 33 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها بعد زواج دام 3 سنوات، مبررة طلبها:- "قفشته بيخوني وبيرد على رسائل الفيسبوك.. ورمى موبايله في الصرف الصحي".

 

قالت الزوجة في دعواها، إنها عاشت حياة زوجية تعيسة لمدة عام كامل؛ وذلك لتعرض زوجها لحادث اُحتجز بالمستشفى على إثره.. وبعدما استعاد الزوج عافيته وعد بتعويضها عما فات بكلمات جعلتها تشعر بالتفاؤل قائلاً: "هيخليكى ملكة على الأرض".

 

وأضافت الزوجة أنها بعد الزواج باتت تعيش بالمنزل بمفردها :- "جوزي بيشتغل طول الليل على التاكسي"، وكلما حاولت التحدث معه عن تغير وقت شغله يبرر ذلك قائلاً: " شغل بليل راحة عن النهار"، ويفر هارباً ولا يستمع لحديثي نهائياً.

ذكرت الزوجة أنها اكتشفت أن زوجها "مدمن بهاتفه المحمول"، يريد دائمًا الجلوس بمفرده للنظر بهاتفه " ناسي الناس ومركز مع المحمول"، قائلة "عملت حساب مفبرك عشان أعرف فاتح حسابه بيكلم مين".

 

تختتم الزوجة: "وصل الوضع بنا ماشية بجانبه بالشارع وهو مركز في هاتفه وبالصدفة شُفت رسالة عليها صورة بنت على الفيسبوك، جوزي بيخوني، بعد مشادة تطور الحديث بيننا إلى مشاجرة ألقى خلالها هاتفه المحمول في بالوعة الصرف الصحي، لم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة، بعد رفضه الطلاق، وبالفعل أقمت دعوى حملت رقم 596 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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