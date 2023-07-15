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زوجة تطلب الخلع:.."بيشتغل طول الليل ويسايبني لوحدي"

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السبت، 15-07-2023 02:57 م
تقدمت "عبير م."، 33 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها، بعد زواج دام 3 سنوات، مبررة طلبها "قفشته بيخوني وبيرد على رسائل الفيسبوك.. رمى هاتفه المحمول في بالوعة الصرف الصحي".

قالت الزوجة في دعواها، إنها عاشت حياة زوجية تعيسة تشوبها القلق لمدة سنة كاملة لتعرض زوجها لحادث وحجزه بالمستشفى، بعدما خرج زوجها وتوعد بتعويضها عما فات بكلمات جعلتها تشعر بالتفاؤل قائلاً: "هيخليكي ملكة على الأرض".

وأضافت الزوجة أنها بعد الزواج باتت تعيش بالمنزل بمفردها، "جوزي بيشتغل طول الليل على التاكسي"، وكلما حاولت التحدث معه عن تغيير وقت عمله يبرر قائلاً: "شغل الليل راحة عن النهار"، ويفر هارباً ولا يستمع لحديثي نهائياً.
ذكرت الزوجة أنها اكتشفت أن زوجها "مدمن بهاتفه المحمول"، يريد دائمًا الجلوس بمفرده للتصفح عليه " ناسي الناس ومركز مع المحمول"، قائلة "عملت حساب مفبرك عشان أعرف فاتح حسابه بيكلم مين".

تختتم الزوجة: "وصل الوضع بنا عندما كنت أسير معه بجانبه بالشارع وهو مركز في هاتفه وبالصدفة شاهدت رسالة عليها صورة بنت على الفيسبوك، بعد مشادة تطور الحديث بيننا إلى مشاجرة ألقى هاتفه المحمول في البلاعة"، حتى لا أشاهد الرسائل، فطالبته بالطلاق.

لم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة، بعد رفضه الطلاق، وبالفعل أقمت دعوى حملت رقم 596 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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