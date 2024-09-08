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زوجة تخلع زوجها لأغرب سبب يمكن أن يخطر على بالك!

مم
ا
الأحد، 08-09-2024 11:08 ص

 

تقدمت امرأة بطلب خلع زوجها أمام محكمة الأسرة بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة ، بسبب توقفه عن شراء "الطين" الذي كانت تتناوله.

فوجئ طبيب بيطري بعد الزواج بطلبات غريبة من زوجته، أبرزها رغبتها في تناول الطين، ومع تقدم الحمل تفاقمت رغبتها بشكل غير مسبوق، ما دفع الزوج لشراء الطين عبر الإنترنت من إحدى الدول العربية، بتكاليف شحن باهظة".

ومع تزايد التكاليف المالية، قرر الزوج التوقف عن شراء الطين، معتقدا أن "هذه المادة ليست من الاحتياجات الأساسية للحياة"، وأدى هذا القرار إلى حدوث نزاع كبير بين الزوجين، حيث تركت الزوجة منزل الزوجية ورفعت دعوى خلع ضد زوجها.

وأثار دفاع الزوج دهشة المحكمة عندما قدم فواتير شراء الطين بقيمة (9000 جنيه)، بجانب صورة لطبق الطين الذي كانت تتناوله الزوجة.

ورغم صدور حكم الخلع للزوجة، لا تزال المحكمة تنظر في مطالبة الزوجة بالنفقة لصغيرها وتكاليف الطين.

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