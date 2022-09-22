زوجة تخلع زوجها: تزوج مرات صديقه بعد وفاته بـ 90 يومًا

ارشيفية

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دفعت الغيرة سيدة تدعى مروة، للوقوف أمام محكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية، ضد زوجها بسبب زواجه عليها، إذ طالبت بالخلع، بعدما فشلت في إقناعه بعدم الزواج من أرملة صديقة المقرب عقب وفاته بـ90 يوما.



وقالت مروة، أمام قاضي محكمة الأسرة، إنها تزوجت منذ 7 سنوات، عقب قصة حب دامت 3 سنوات، وان الحياة بينها وبين زوجها كانت قائمة على المودة والرحمة والمحبة، حتى توفى صديق عمره، وبدأ في التقرب من زوجته بحجة الوقوف بجانبها في أزمتها.



وأضافت الزوجة، فى قضيتها، أمام محكمة الأسرة، أنها لم تتخيل أن الحب الذى كان بينها وبين زوجها سينتهي ذات يوم ويفكر في الزواج وحب سيدة أخرى غيرها، حتى عرض موضوع زواجه من أرمله صديقة عليها، بحجة أنها لديها أطفال ويريد الوقوف بجانبها خشية على أطفال صديقه.



‎وتابعت الزوجة، أنها حاولت كثيرا أن تمنع زوجها من قراره من أجل الحفاظ على الحياة الزوجية والعشرة والحب بينهما، لكنه لم يتراجع عن قراره، وتقدم لطلب يد أرمله صديقه عقب 90 يوما من وفاته.



وعندما علمت الزوجة بما فعل زوجها، قررت فرقته وتركه لزوجته الجديدة، ذاهبة إلى منزل والديها، مقيمة دعوى خلع تحمل رقم 2828 لسنة 2021 أمام محكمة أسرة سمنود متنازلة عن جميع حقوقها مقابل الانفصال عنه.