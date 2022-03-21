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زوجة تخلع زوجها بعد 3 شهور من زواجهما: «طلع دقة قديمة وبيلبس كاستور»

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الإثنين، 21-03-2022 12:30 م

تقدمت "يارا. م"، صاحبة محل فساتين، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، للمطالبة بخلع زوجها "أسعد. ك"، صاحب شركة استيراد، بعد 3 أشهر فقط من الزواج، مبررة طلبها "بيلبس بنطلون شارلستون وبيجامة كاستور".
تقول "يارا": تعرفت على زوجي عن طريق شقيقته الصغرى، وارتبطنا عاطفيًا لفترة قبل الخطبة، وبعد عام تقدم لخطبتي لمدة سنتين، ثم انتقلنا سويًا إلى عش الزوجية.
أكملت: اندهشت من شخصية زوجي بعد الزواج، فأثناء الخطبة كانت شقيقته تقوم باختيار ملابسه كي اقتنع بشخصيته، وبعد الزواج تغير سلوكه ويظهر بشكل مُسن، وكلما حاولت لفت انتباهه لم يأخذ كلماتي في الاعتبار ويتركني ويرحل.
ذكرت الزوجة: شعرت باستحالة المعيشة مع زوجي بعدما لاحظت النضارة التي ظهرت فجأة بعد الزواج، وارتدائه البنطلون "الشارلستون" حيث أنه يسير على نسق والده، ويقوم بعرض صوره كي أقوم بإخراج الفرق بينهما وبالفعل لا أجد.
وأضافت: وجدت نفسي أعيش بجيل السبعينيات ولا يريد زوجي التغير، فهو حريص على ارتداء "بجامة كاستور" طوال الوقت، "طلع دقة قديمة" وحين طالبته بالطلاق رفض تمامًا.
تختتم الزوجة: تركت زوجي هاربة إلى منزل أسرتي، وبعد فترة لم يحاول فيها مصالحتي لجأت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة وأقمت دعوى خلع ضده حملت رقم 349 لسنة 2021، ولا تزال منظورة حتى الآن.
 

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