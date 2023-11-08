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زوجة بيومي فؤاد ترد على منتقديه برسالة صادمة

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زوجة بيومي فؤاد
الأربعاء، 08-11-2023 01:57 ص

ردت أماني زوجة الفنان بيومي فؤاد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على الانتقادات الحادة التى وجهت إلى زوجها بعد كلمته التى قالها فى موسم الرياض، بسبب أزمة اعتذار محمد سلام عن مسرحيته “زواج اصطناعي”.

 

وقالت أماني، زوجة بيومي فؤاد، عبر “فيسبوك”: “بعيدا عما يحدث أو على هامشه.. وببساطة شديدة وبوضوح أشد؛ لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصِدِّيق -على أقل تقدير- أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس مغازل أسياده فاقد الموهبة عليل النفس سقيم الوجدان الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد”.

وأضافت: “ارتق بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة، واحفظ لروحك بلوريتها وشفافيتها”.

كان الفنان بيومي فؤاد، هاجم الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر إنستجرام، قال فيه: «من حقك إنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شيء عظيم إن أنا أخرج واتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا».

 

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