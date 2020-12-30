زوجة أمين شرطة تطلب الخلع بعد أشهر من الزواج والسبب صادم

الأربعاء، 30-12-2020
04:32 م
المصريون
لجأت زوجة أمين شرطة
إلى محكمة السرة لطلب الخلع
بعد أن
رفض تطليقها، بعد 7 أشهر من الزواج.
وكشفت الزوجة
أنها كانت تعتقد بأن الدنيا فتحت ذراعيها لها
عندما تقدم لخطبتها صديق شقيقها الذي يعمل أمين شرطة
، والذي كان خلال تلك الفترة عذب
الحديث، ويتمتع بالخلق الطيب .
وأشارت المرأة، وفقا لـ "أخبار اليوم"، إلى أنها
بعد الزواج بـ7 أشهر اكتشفت الفجيعة حين أفقدها شخصيتها وهويتها كامرأة وإنسانة لا
تقوى على مناقشته في المسائل الزوجية الصغيرة والبسيطة، ومعاملتها كما لو كانت متهمة
وسجينة مما بث الرعب بداخلها خاصة عند تهديدها بمسدسه الذي لم ينم إلا وهو أسفل الوسادة
بغرفة النوم.
وأضاف: في أحد المرات وبعد أن فاض بها الكيل من سوء معاملته
وحرمانها من زيارة عائلتها بحجة انشغاله الدائم، واستيلاءه على هاتفها المحمول لعدم
التحدث، قررت مواجهته، والتصدي له، فاعتدى عليها بالضرب وقام بإغلاق باب الشقة من الخارج.
وعلى إثر ذلك، فقدت الزوجة
أعصابها وانطلقت صرخاتها المدوية
تطلب الاستغاثة من الجيران الذي سارعوا، وتمكنوا من فك أسرها، وتوجهت إلى المستشفى
لاستخراج كشف طبي بالكدمات التي لحقت بجسدها، وقامت بتحرير محضر ضده يحمل رقم
2530.
تدخلت عائلة الزوجة
التي قررت استحالة استمرار الحياة الزوجية
معه وطالبته بالانفصال، إلا أنه رفض وأصر على موقفه بعدم تطليقها، فما كان منها إلا
أن توجهت إلى محكمة الأسرة وقامت برفع دعوى خلع
منه .