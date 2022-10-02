زوجة أمام المحكمة: بيسرق الملابس الداخلية لنساء الجيران ويمارس عليها العادة السرية

الأحد، 02-10-2022
09:12 ص
في ساحات محكمة الأسرة ، وقف زوجته تدعى "م . خ " تشتكي، في واقعة هى الغريبة من
نوعها، قائله: "زوجي حرامي ملابس"، جاء ذلك بعد أن تفاجأت الزوجة بوجود
العديد من الملابس الداخلية الغريبة داخل غرفة نومها.
تقول الزوجة، انها قامت بعد ذلك المشهد بمراقبته، فوجدته يصعد أعلى العمارة
السكنية التي يسكنان بها ويسرق الملابس الداخلية الخاصة بنساء الجيران.
حينها شعرت الزوجة بالصدمة تجاه زوجها، علي اثرها شكت في سلوكه بشكل كبير،
على الرغم من أن لديهم من الأبناء اثنين ولد وبنت، والحياة كانت مستمرة بشكل
طبيعي، لكن فجأة تغير زوجها تماما ورفض أن يكون هناك أبناء جدد وطالبها بأن تستخدم
وسائل منع الحمل لعدم الاقتراب منها.
قالت الزوجة:إنها تقدمت بهذه الدعوى بعد أن تمكنت من كشف ما يقوم به زوجها،
وفشلت عدة من المرات في علاج حالته وبعد وعود كثيرة بالانضباط منه، لكن دون جدوى،
ويعود مرة أخرى إلى سرقة
الملابس الداخلية وممارسة العادة السرية
عليها، وأكدت
الزوجة أنها لن تتنازل عن دعواها بفسخ عقد الارتباط بينها وبين الزوج، للحفاظ على أبنائها.