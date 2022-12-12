زوجة أشرف حكيمي تُنكّد عليه وتكسر فرحته بالتأهل ..شاهد ماذا فعلت معه في الاستاد





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لردة فعل زوجة أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي، عندما جاء للاحتفال معها بعد الفوز على البرتغال.

وظهرت زوجة حكيمي في الفيديو وهي توبخه، بسبب عدم احتفاله معها مبكرًا، حيث قالت له: "لفيت الملعب واحتفلت مع الجميع، وأنا آخر من تأتي إليها للاحتفال".

ولوحت زوجة حكيمي بيدها له في إشارة إلى ذهابه للاحتفال مع والدته وزملائه والجمهور والمدرب، بينما كانت هي آخر شخص يحتفل معه بالصعود لنصف نهائي كأس العالم.

الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي واصل رحلة تألقه في كأس العالم، وفاز أول أمس على البرتغال بهدف دون رد، ليتأهل للدور نصف النهائي.





شاهد الفيديو بالضغط