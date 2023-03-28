زوجة أشرف حكيمي بعد تورطه في قضية اغتصاب: قطعت علاقتي به.. جلب لنا العار





كشفت الممثلة الإسبانية هبة عبوك زوجة اللاعب أشرف حكيمي المتهم بـ “الاغتصاب ”، في بيان أنها قطعت علاقتها مع حكيمي وبإنتظار إجراءات الطلاق، وأن قرارها جاء قبل اتهام حكيمي بالاغتصاب. وذلك حسب تقرير أذاعته فضائية العربية.

وقالت هبة عبوك: من كان يتخيل ذلك بالإضافة إلى مواجهة الألم المعروف الذي يترتب على الانفصال، وقبول الحزن الذي يترتب على فشل العلاقة، كان فوق هذا عليّ أن أواجه هذا العار.

وأكدت عبوك أنها في البداية فضلت عدم التحدث واحتاجت الوقت من أجل استيعاب الصدمة لحساسية القضية، متابعة: أسعى إلى حماية أطفالي قبل كل شيء، وشعرت بالحاجة إلى الحديث حتى أتمكن من مواصلة حياتي الشخصية والعامة والمهنية بأقل قدر ممكن من الضرر والصدمة.

وقالت الممثلة الإسبانية إنها “ستقف دوما في صف الضحية”، وإنها واثقة في سير العدالة، داعية إلى احترام خصوصيتها وخصوصية طفليها في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.