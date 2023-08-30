زوجة أحمد سعد تعلن طلاقهما وتكشف فضائح: ربنا ينتقم منك

أحمد سعد وزوجته





أعلنت علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد انفصالهما بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر انستجرام.



وكتبت علياء بسيوني عبر انستجرام:" الحمد لله على كل شيء .. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيء .. وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا تعبت فيها لوحدي تماما ".

وأضافت :" حاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي انا ابتديته ومكنتش حابة أنه ينتهي ، شكرا على توقيتك الجميل ، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول الساحل وخروجاته ، أكبر شكر على المقلب اللي أنا خدته في العلاقة دي واللي كنت فاهمة إن ليها قيمة .. ربنا ينتقم منك ".