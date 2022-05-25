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زوجان يستدرجان زوجتيهما ويقتلانهما بداعي «الشرف»

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الأربعاء، 25-05-2022 10:07 ص
لقيت شقيقتان إسبانيتان، من أصل باكستاني، مصرعهما إثر إصابتهما بأعيرة نارية على أيدي زوجيهما بذريعة "الشرف"، وفق تعبير مسؤول التحقيقات.

ووفقا لصحيفة" الغارديان" البريطانية، تعرضت الشقيقتان لضغوط من قبل العائلة لمساعدة الزوجين (أبناء عمومة) اللذين تزوجا منهما قسرا العام الماضي من أجل الحصول على تأشيرتي سفر إلى أوروبا.

هذا الطلب رفضته أنيسة وأروج، اللتان أرادتا الحصول على الطلاق، من أجل السماح لهما بالزواج مرة أخرى في إسبانيا، فكان مصيرهما القتل على يد الزوجين مدعين أنهما قاما بقتلهما لشكهما في سلوكهما.

وتبين أن الزوجتين تعرضتا للخداع حيث طلب منهما القدوم من إسبانيا والتوجه إلى مدينة كجرات مسقط رأسهما وبمجرد وصولهما أطلق عليهما زوجيهما الأعيرة النارية.

وألقت السلطات الباكستانية القبض على ستة رجال على خلفية الجريمة، هم الزوجان وعم لهما وشقيقهما ورجلان آخران. وجاري استكمال التحقيقات.
 

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