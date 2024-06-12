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زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني

زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني

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شيرين
الأربعاء، 12-06-2024 02:38 ص

 

أعلنت الصحفية اللبنانية هنادي عيسي منذ قليل،  زواج الفنانة شيرين عبد الوهاب من رجل أعمال.

وكتبت هنادي عيسي من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك،  “عقد قران شيرين عبد الوهاب على رجل أعمال خارج الوسط.. ألف مبروك ”.

وقد أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل زفاف زينة محمد السعدي، ليلة الجمعة 7 يونيو، بحضور كبير من النجوم.

 

وقدمت شيرين عبد الوهاب، لـ زينة ابنة المنتج محمد السعدي، أغنية خاصة لها تحمل اسم زينة العرايس، لتقدمها في الحفل قبل طرحها رسميًا.

وتداول عدد من جمهور شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو لأغنية زينة العرايس، التي قدمتها شيرين في الحفل.

 

حفلات شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، المرتقب في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 20 يوليو، تذاكر الحفل للجمهور.

 

وجاءت أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب، بين الفئات السعرية التالية: (50 دولارا أمريكيا، 75 دولارا أمريكيا، 100 دولار أمريكي، 150 دولارا أمريكيا، 175 دولارا أمريكيا، 200 دولار أمريكي، 300 دولار أمريكي، 350 دولارا أمريكيا، 500 دولار أمريكي)

 

وتلتقي الفنانة شيرين عبد الوهاب، الفنان حسين الجسمي، في حفل غنائي واحد يوم 21 يونيو المقبل، بمدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى.

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