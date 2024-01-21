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"زواج جديد".. مفاجأة بشأن ياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي

"زواج جديد".. مفاجأة بشأن ياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي

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ياسمين والعوضي
الأحد، 21-01-2024 08:11 ص


عرضت قناة "العربية مصر" تقرير فيديو بعنوان : “بعد أن تنبأت بطلاقها من العوضي.. توقعات جديدة من ليلى عبد اللطيف لـ ياسمين عبد العزيز”.

 

وجاء في التقرير أن خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف، توقعت أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، لن تعيش بفردها في الفترة المقبلة وسيكون معها شريك “ هتتجوز” وسيكون لها طفل.

وأشارت إلى أن العلم عند الله، ولكن الحب سيدق باب ياسمين عبد العزيز، وسيكون لها طفل، بعد زواجة جديدة، وكشفت أن ياسمين عبد العزيز، من برج الجدي.

 

كشف الناقد الفني إيهاب عبد العزيز سبباً مفاجئاً وراء انفصال وطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، موضحًا أن السر في مسلسل ضرب نار.

 

وقال الناقد الفني إيهاب عبد العزيز في لقائه ببرنامج صباح البلد، مع الإعلامية نهاد سمير على قناة صدى البلد: “مسلسل ضرب نار اسمه محير لا يعبر عن بطل العمل أو البطلة، ويقال إنه كانت هناك مشاكل في الكواليس”.

 

وتابع: “قد تكون الروح بينهما في المسلسل لم تكن قوية لذلك لم ينجح العمل، مثل نجاح مسلسل اللي مالوش كبير”.

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