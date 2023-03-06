زنزانة انفرادية وقراءة قرآن.. تفاصيل حياة سعد لمجرد داخل السجن في فرنسا

كشفت مصادر مقربة من الفنان المغربي " سعد لمجرد" ، عن حياته في
السجن ، بعدما قضت محكمة الجنايات بباريس بسجنه ست سنوات بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.
وقالت المصادر في تصريحات لصحف محلية ، أن لمجرد لا يستفيد من أي معاملة
خاصة ، بل يتمتع بكافة الحقوق التي يمنحها له القانون الفرنسي كمسجون ، بتوفير
التدفئة والتليفزيون ، حيث يقبع في زنزانة انفرادية بسجن لاسانتي بباريس.
وأوضحت المصادر ، أنه رغم وضعه في زنزانة انفرادية إلا أنه يسمح له بالمشي
يوميا بين النزلاء الآخرين ، ويٌتاح له التحدث مع زوجته ومحاميه كل يوم .
وأكدت ، أن سعد لمجرد يقضي أيامه في الصلاة وقراءة القرآن ، في انتظار
مرحلة الاستئناف ، التي لم يتحدد موعدها حتى الآن.
يشار إلى أن " سعد لمجرد" استأنف الحكم الصادر ضده يوم 27
فبراير، بعد محاكمة صوت فيها 7 من أصل 9 من هيئة المحلفين أنه مذنب بارتكاب جريمة
الاغتصاب وحكم عليه بالسجن ست سنوات.