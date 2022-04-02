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زنا محارم ومشاهد حذفتها الرقابة.. بيان من الأعلى للإعلام عن أولى حلقات «دنيا تانية»

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السبت، 02-04-2022 04:04 م


قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وإذاعتها بالتحايل.
وأكد المجلس، في بيان، اليوم السبت، ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.
جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.
وأكد المجلس ضرورة التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.
وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.
 

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