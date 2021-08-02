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زلزال يضرب القاهرة الكبرى

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الإثنين، 02-08-2021 01:40 م
سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الاثنين الموافق أغسطس ٢٠٢١، هزة أرضية بقوة 2.9 على مقياس ريختر فى القاهرة الكبرى على بعد 15 كم جنوب غرب مدينة السادس من أكتوبر فى تمام الساعة التاسعة و38 دقيقة ولَم يصل للمعهد أى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة أن الهزة سطحية.
 وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.
وأشار الدكتور جاد القاضي أنه لَم يصل للمعهد أى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة سطحية.
 

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