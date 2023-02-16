زفة عروسان في عربة معلقة بسقف قاعة الأفراح تنتهي بكارثة ووفاة العريس (صور)





سقطت الكوشة بعروسين داخل قاعة الأفراح بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، مما أسفرت عن مصرع العريس وإصابة عروسه.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ لأجهزة الأمن في قنا يفيد بوقوع حادث في إحدى قاعات الأعراس وسقوط العريس، وعروسه بعد سقوط كوشة الزفاف التي كانا يحتفلان فيها بزفافهما.

واتضح أن الحادث وقع عند دخول العروسين داخل عربة يدفعها محرك ومعلقة في سقف القاعة، وبعد أن تعطل المحرك وسقطت العربة من الأعلى ليسقط معها العروسان على الأرض.

وأصيب العريس بجروح خطيرة بالرقبة ونزيف أدى لوفاته، بينما عروسه فتم نقلها للمستشفى بعد إصابتها.







