الخميس 18 مارس 2021
توقيت مصر 23:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تصدر قرارًا عاجلًا بسحب هذا الدواء من الأسواق

1000 جنيه راتب شهري للأسر المتبنية أطفال أيتام

حسام البدري يصدم الجميع باستبعاد أبرز نجوم المنتخب

وفاة ناصر البرغش «ويكيليكس» الكويت

تعرف على «سامية حسن» أول مسلمة مُحجبة تصل لمنصب الرئيس أمس

"كورونا" يفتك ببلد عربي ويسجل به حصيلة وفيات قياسية

زجاجة خمور كويتية تُنهي حياة فتاة رفقة صديقها

«كورونا» يُصيب عمرو دياب

سوق سوداء لبيع "المشيمة البشرية".. وتفاصيل مروعة حول استخداماتها

بعد إلغاء نظام الكفيل.. طريقة دخول وخروج العاملين في السعودية

ADS
 

زجاجة خمور كويتية تُنهي حياة فتاة رفقة صديقها

maxresdefault
ارشيفية
 
الخميس، 18-03-2021 07:08 م المصريون

بعد شهر من واقعة تعرض فتاة كويتية للعمى المؤقت وتوقف قلب أخرى نتيجة تناولهما خمور محلية الصنع، توفيت فتاة كويتية ، اليوم الخميس، إثر تناولها خموراً محلية الصنع، بعد أن نقلها أحد الأشخاص إلى مستشفى مبارك الكبير.
وذكرت صحيفة “الرأي” المحلية أن وزارة الداخلية تلقت بلاغا عن تعرض مواطنة لحالة إغماء، ونقلها إلى مستشفى خاص من قبل شخصٍ مجهول، لكن سوء حالتها دفع المستشفى إلى نقلها إلى مستشفى “مبارك الكبير”.
واتضح أن الفتاة تناولت مواد سائلة غير طبيعية، وتم إدخالها على الفور إلى العناية المركزة، لإجراء عملية غسيل معدة لها، ولاحقا تبين من التحليلات أن المادة التي احتستها كانت مشروبا محليا.
وتوفيت الفتاة، فيما سجلت قضية في المباحث الجنائية للتوصل إلى هوية الشخص الذي قام بإيصالها، ومعرفة مصدر المشروب المحلي والمكان الذي تناولته فيه.
 

إقرأ ايضا

167601-2119315131

السعودية تصدر قرارًا عاجلًا بسحب هذا الدواء من الأسواق

640

1000 جنيه راتب شهري للأسر المتبنية أطفال أيتام

download

وفاة ناصر البرغش «ويكيليكس» الكويت

أخبار متعلقة

4

يوسف شعبان.. مُنع فيلمه من العرض وتزوج ابنة امبراطورة إيران (فيديو)

92-645x476

حتى لو كانت متزوجة.. انتشار «زواج الاضطرار» بدولة عربية (فيديو)

20200620011542983

تفاصيل مُحزنة في الساعات الأخيرة لـ يوسف شعبان

يوسف شعبان

وفاة يوسف شعبان عن 90 عامًا إثر إصابته بكورونا

Capture

لحظة محاولة اختطاف فتاة داخل سيارة (فيديو)

العثور-على-جثة-في-الإسكندرية

وفاة زوجة رئيس مصر الأسبق