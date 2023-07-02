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زجاجة المياه بـ 200 جنيه.. فنانة شهيرة تفضح ما يحدث في الساحل: في قلة أدب

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جوري بكر
الأحد، 02-07-2023 12:31 ص

 

انتقدت الفنانة جوري بكر الأسعار المبالغ فيها خلال قضائها عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي برفقة زوجها ونشرت عدد من الفيديوهات عبر الاستوري على حسابها الرسمي "انستجرام" وهاجمت البائعين هناك.

 

وعلقت "جوري" قائلة "أقول وافضفض ولا أسكت وأستمتع أصل أنا لو مقولتش هيحصل لي حاجة في نفسيتي وأنا نفسيتي اليومين دول مش مستحملة الصراحة بس الواحد لما يفضفض بيرتاح بس انا ممكن أرتاح وغيري يتضايق وأنا مضطرة أجي الساحل عشان جوزي بيحب الساحل".

 

واستكملت "بكره الحاجات اللي بتحصل في الساحل ولولا أنك بتحب الساحل والله ما كنت جيت في قلة ادب بتحصل في الأسعار والعيال الصغيرة الجيل اللي طالع ده ايه العيال البجحة الغلسة دي وأي مكان هدخله مش هيعجبني أسعاره هفضحه على السوشيال ميديا".

 

وأضافت "أنتوا حرفياً بتسرقوا الناس وبتستغلوهم عشان يومين تلاتة جايين ينبسطوا فيهم ليه أجيب أزازة ماية من على البحر بـ 200 جنيه ليه حضرتك ماية من الجنة".

 

يذكر أن جوري بكر حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "وداد" ضمن أحداث مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان وعرض بموسم رمضان الماضي.

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