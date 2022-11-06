زاهي حواس يطالب بوقف الأذان في مكبرات الصوت: يزعج السياح
زاهي حواس
Native
Teads
الأحد، 06-11-202212:02 م
أثار وزير الآثار الأسبق زاهي حواس، موجة جدل على مواقع
التواصل الاجتماعي، شهدت هجومًا وانتقادات وجهت له بسبب حديثه عن تسبب الآذان في
إزعاج السياح.
وقال "حواس" خلال لقاء تلفزيوني، إن بعض سلوكيات
المصريين تضر السياح، معتبراً أن صوت الآذان يجب أن يقتصر وجوده داخل المسجد.
وأوضح أن السبب في مطالبته بمنع بث الأذان عبر مكبرات الصوت
يعود إلى موقف تعرض له بشكل شخصي، عندما كان نزيلا في أحد الفنادق استعدادا لإلقاء
محاضرة، إذ استيقظ والسائحون الذين كانوا في الفندق، مع صوت الأذان.
كما أشار إلى أنه شعر حين كان في محافظة الأقصر بأن أصوات
المكبرات حاصرته من كل اتجاه، معتبراً أن أي شخص متدين لا يرضيه إزعاج الآخرين، على
حد وصفه.