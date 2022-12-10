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زادت 17 جنيهًا.. سعر كرتونة البيض اليوم السبت

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البيض
Native
Teads
السبت، 10-12-2022 10:48 ص

شهدت أسعار البيض ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي بنحو 17 جنيها للكرتونة، وفقا لما أعلنه الاتحاد العام لمنتجي، وجاءت أسعار كراتين البيض صباح اليوم السبت كالتالي:-
أسعار كراتين البيض في المزارع اليوم
سعر كرتونة البيض الأبيض: 73.75 جنيه.
بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر: 76.75 جنيه.
بلغ سعر كرتونة البيض البلدي: 77.75 جنيه.

أسعار كراتين البيض في وزارة الزراعة


ومن جهتها تتيح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمواطنين جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنحو 30%، عن أسعار السوق، كما توفر كراتين البيض، بأسعار تبدأ من 68 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض، و70 جنيهًا لكرتونة البيض الأحمر، وذلك في إطار حرص الوزارة على خفض الأسعار، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

 

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