ريهام سعيد تقع ضحية عملية نصب من هذا الشخص

الثلاثاء، 06-10-2020
05:41 م
الطيب حسين
كشفت الإعلامية ريهام سعيد
، وقوعها ضحية لعملية نصب وذكرت تفاصيلها عبر انستجرام.
ونشرت صورة تكشف فيها تعرضها لعملية نصب من قبل إحدى الشركات.
ونشرت عبر حسابها الشخصي بانستجرام صورا لعملية النصب
ويظهر رفقنها أحد الأشخاص الذي أدانته.
وعلقت على الصور قائلة: "هذه الشركة كاذبة لم يتم التعاقد معهم على أي شيء. هذا التدريب الذي أقوم به تابع لمؤسسة شاهد ولقد تم تأجير الاستوديو من هؤلاء لتدريب الطلبة. طلبوا التصوير معي كمعجبين وللأسف كانت مكيدة لاستغلال اسمي وصوري للترويج لشركتهم وجذب الطلبة".