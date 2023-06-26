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ريهام حجاج تُرزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة

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ريهام وزوجها
الإثنين، 26-06-2023 01:06 م


رزقت الفنانة ريهام حجاج بتوأم من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، أمس الأحد 25 يونيو الجاري.

ونشر حلاوة صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "حمد لله على سلامتك يا حبيبتي ونور عيني، الحمد لله وما شاء الله ربنا رزقنا جميلة محمد حلاوة، يوسف محمد حلاوة".

 

ومن ناحية أخرى كان أخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "جميلة" بطولة سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين.

 

المسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج المنتج الكبير جمال العدل، ويتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية والصراعات.

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