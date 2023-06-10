ريال مدريد يتعاقد مع فران جارسيا حتى 2027....تفاصيل

السبت، 10-06-2023
08:21 ص
نسمه عبد الوهاب
أعلن ريال مدريد
الإسباني، عن تعاقده مع فران جارسيا
، لاعب فريق رايو فاليكانو، مقابل 5 ملايين يورو، حتى 2027 خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر نادي ريال مدريد
عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة للاعب معلقاً عليها، : « اتفق نادي ريال مدريد
ورايو فاليكانو على انتقال اللاعب فران جارسيا
، الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة».
وأضاف البيان: «ينتمي فران جارسيا
إلى أكاديمية ريال مدريد
للشباب منذ عام 2013، حيث وصل في سن 14 عامًا فقط، ولعب موسمين في كاستيا (الفريق الثاني لريال مدريد
) وظهر لأول مرة مع فريق ريال مدريد
الأول في عام 2018».
وتابع: «سيقام حفل تقديم فران جارسيا
كلاعب جديد في ريال مدريد
يوم الإثنين 12 يونيو الساعة 12:00 ظهرا في مدينة ريال مدريد
، بعد ذلك سيظهر أمام وسائل الإعلام».