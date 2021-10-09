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«رونالدو»: كان برضاها.. المحكمة تصدر حكمها في قضية اغتصابه عارضة أزياء

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«رونالدو»: كان برضاها.. المحكمة تصدر حكمها في قضية اغتصابه عارضة أزياء

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رونالدو
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السبت، 09-10-2021 10:33 ص


أفادت تقارير أمريكية أن قاض في محكمة نيفادا الأمريكية أسقط دعوى مدنية رفعتها امرأة ضد البرتغالي  كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر ‏يونايتد بعدما اتهمته باغتصبها في لاس فيجاس عام 2009.‏
وذكرت أن قاضي التحقيق دانيال ألبريجتس ألقي باللوم على ليزلي مارك ستوفال محامية المدعية كاثرين مايورجا لإسناد القضية على وثائق مسربة ومسروقة  وقال إنها اتصالات خاصة بين رونالدو ومحاميه.‏
وشددت التقارير على أن قاضي التحقيق كتب في توصيته للقاضية جينيفر دورسي: إن رفض قضية مايورجا بسبب السلوك غير ‏اللائق لمحاميها هو نتيجة قاسية لكنها للأسف العقوبة المناسبة الوحيدة لضمان نزاهة العملية ‏القضائية.
كانت سيدة أقامت دعوى قضائية ضد لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، موجهة له اتهام بـ اغتصابها في الولاية الأمريكية لاس فيجاس، ولكن القضاء الأمريكي، أوصى برفض تلك الدعوى وبرأ رونالدو.
وقامت كاثرين مايورجا برفع الدعوى القضائية ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2018 وتتهمه باغتصابها عام 2009، وذلك قبل انتقال اللاعب البرتغالي إلى  نادى ريال مدريد.
وبعد سنوات من وجود القضية في أروقة المحاكم القضائية، أوصى القاضي برفض الدعوى المرفوعة ضد رونالدو،"بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كتب القاضي دانيال ألبريجتس قراره: من المستحسن الموافقة على طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو لإنهاء العقوبات، كما نرفض دعوى مايورجا لسوء تعامل محاميتها.
وقبل لجوء عارضة الأزياء إلى القضاء تمت تسوية مطالباتها خارج المحكمة منذ 12 عامًا ، حيث تلقت الفتاة البالغة من العمر 37 عامًا مبلغًا إجماليًا قدره 375000 جنيه إسترليني من المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي ومع ذلك، بدأت في 2018 إجراءات لإلغاء التسوية الأولية لها، بحجة أنه تم التوقيع عليها بالإكراه.
وأفاد قاضى التحقيق أن الشابة كامن تلاحق لاعب كرة القدم، الذي أنكر بشدة مزاعمها، حيث أكد طوال هذه المدة على أن ما تم بينهما كان بالتراضي.
وعلق كريستيانسن محامي البرتغالي كريستيانو رونالدو على القرار، قائلًا: نحن سعداء بمراجعة المحكمة المفصلة لهذا الأمر واستعدادها لتطبيق القانون بشكل عادل على الحقائق والتوصية برفض الدعوى المدنية ضد رونالدو.
 

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