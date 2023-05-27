السبت 27 مايو 2023
توقيت مصر 16:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأوقاف تقطع الجدل.. تغيير اسم مسجد شنودة بالبحيرة إلى عباد الرحمن

محمد الباز يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره بقميص شفاف ...فيديو

10 علامات تدل على وجود مشكلة بالكبد

القبض على شخصين يروجان لبيع المخدرات على الفيس بوك

عمرو أديب يطالب الشركات والبنوك ورجال الأعمال بأمر مهم ....تفاصيل

رئيس أسوان يثير الجدل بشأن مصير نجم الزمالك....تفاصيل

جوري بكر تثير الجدل بإطلالة جديدة لها

روسيا تكشف عن شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا

فوضى عارمة.. مشاجرة في جنازة خالة رانيا فريد شوقي مع الصحفيين

معجزة إلهية.. عودة البصر إلى مواطن في صلاة قيام الليل أثناء قراءته هذه الآية

روسيا تكشف عن شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا

علم روسيا وأوكرانيا.
روسيا وأوكرانيا
السبت، 27-05-2023 04:24 ص نسمه عبد الوهاب
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، أن رفض أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والعودة إلى حالة الحياد هو أحد شروط تحقيق السلام.

وأشار نائب الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية إلى أن مطالب روسيا لتسوية النزاع حول أوكرانيا لم تتغير: "حماية سكان دونباس، واجتثاث النازية ونزع السلاح من أوكرانيا والحياد، والقضاء على التهديدات لأمن روسيا المنبثقة من أراضيها وقال: "نحن مقتنعون بأن التسوية غير ممكنة إلا إذا توقفت الأعمال العدائية الأوكرانية وتوريد الأسلحة الغربية. ولتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، يجب أن تعود أوكرانيا إلى حالة عدم الانحياز المحايدة، المسجلة في إعلان عام 1990 عن سيادة دولتها، ورفضها الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي".

إقرأ ايضا

983924

الأوقاف تقطع الجدل.. تغيير اسم مسجد شنودة بالبحيرة إلى عباد الرحمن

DAH-ORdM

محمد الباز يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره بقميص شفاف

download (2)

10 علامات تدل على وجود مشكلة بالكبد