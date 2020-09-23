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روسيا تبهر العالم.. لقاح آخر لعلاج كورونا

كورونا
كورونا
الأربعاء، 23-09-2020 06:11 م أحمد سالم
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تطوير بلاده لقاحًا ثانيًا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال بوتين إن بلاده ستسجل قريبا لقاحا ثانيا مضادا لفيروس كورونا المستجد. بحسب ما اوردته قناة "روسيا اليوم".

وأشاد بوتين بالجهود المبذولة في روسيا من أجل محاربة فيروس كورنا الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وشدد بوتين على أن نظام الرعاية الصحية في البلاد مستعد لمواجهة الجائحة، وخاصة بالتزامن مع الارتفاع الموسمي في وتيرة تفشي فيروسات الزكام.

وأضاف أن السلطات الروسية مستمرة في اتخاذ إجراءات مسبقة للحد من انتشار العدوى، بما في ذلك تدشين مراكز طبية جديدة وإنشاء احتياطيات الأدوية ووسائل الحماية الشخصية، بالإضافة إلى تدريب الأطباء على أساليب علاجية جديدة.

وتابع: "خلال فترة الجائحة، أدركنا بطريقة جديدة أهمية كل حياة بشرية، وعمل الموظفين الطبيين البطولي، والدور الهائل لنظام رعاية صحية فعال بالنسبة للمجتمع والبلاد، وارتفعت قدراته بشكل ملموس خلال الأشهر الماضية".
 

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